"Ливерпуль" купил 17-летнего голландца

Теги ливерпульзволлесепп ван дер бергтрансферы

"Ливерпуль" купил 17-летнего голландца

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Зволле" Сеппа ван дер Берга.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Контракт будет подписан после получения специального разрешения, поскольку футболист ещё не достиг совершеннолетия.

В борьбе за 17-летнего голландца "красные" опередили "Баварию" и "Аякс".

В минувшем сезоне ван дер Берг сыграл за "Зволле" 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Бавария" включилась в борьбу за Ловрена. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича

"Челси" договорился с "Реалом" о выкупе Ковачича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов