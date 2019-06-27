"Ливерпуль" купил 17-летнего голландца

"Ливерпуль" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Зволле" Сеппа ван дер Берга.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. Контракт будет подписан после получения специального разрешения, поскольку футболист ещё не достиг совершеннолетия.

В борьбе за 17-летнего голландца "красные" опередили "Баварию" и "Аякс".

В минувшем сезоне ван дер Берг сыграл за "Зволле" 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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