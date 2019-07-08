"Ливерпуль" купит вундеркинда из "Фулхэма"

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"Ливерпуль" купит вундеркинда из "Фулхэма"

"Ливерпуль" выиграл гонку за нападающим "Фулхэма" Харви Эллиотом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, в борьбе за 16-летнего футболиста "красные" опередили другие клубы АПЛ, а также "Реал", ПСЖ и "РБ Лейпциг".

"Скаузеры" оформят приобретение таланта "дачников" до 8 августа, когда в Англии закроется трансферное окно.

Эллиот является рекордсменом Премьер-лиги. Форвард "Фулхэма" стал самым молодым дебютантом в истории турнира. Он вышел на поле в возрасте 16 лет и 30 дней.

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