"Ливерпуль" купит вундеркинда из "Фулхэма"
"Ливерпуль" выиграл гонку за нападающим "Фулхэма" Харви Эллиотом, сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, в борьбе за 16-летнего футболиста "красные" опередили другие клубы АПЛ, а также "Реал", ПСЖ и "РБ Лейпциг".
"Скаузеры" оформят приобретение таланта "дачников" до 8 августа, когда в Англии закроется трансферное окно.
Эллиот является рекордсменом Премьер-лиги. Форвард "Фулхэма" стал самым молодым дебютантом в истории турнира. Он вышел на поле в возрасте 16 лет и 30 дней.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16