"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ

"Ливерпуль" – "Лестер"

Стадион: Энфилд

Начало матча: 22:00

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

30 января на стадионе "Энфилд" лидер английской Премьер-лиги в лице "Ливерпуля" померяется силами с "Лестером". В первом круге на "Кинг Пауэр" "красные" одержали минимальную победу со счетом 2:1. Как многие помнят, именно тем солнечным днем 1 сентября 2018 года новоиспеченный голкипер "Ливерпуля" Алиссон впервые допустил фатальную ошибку в новом статусе, решив поиграть в финты в собственной штрафной, и поплатился за это голом. Стоит сказать, что после того случая проколов больше не было. Да и если говорить в целом, игра обещает быть немного другой.

После проигранной встречи с "Манчестер Сити", "Ливерпуль" снова выдал серию побед (пока их только две), но, что самое главное, продемонстрировал квинтэссенцию своего чемпионского пути, где в совершенно ничейных матчах одна ошибка и один пенальти позволил сначала решить исход игры в Брайтоне, а позже вырвать победу 4:3 у "Кристал Пэлес". Стоит отметить, что все это время у "Ливерпуля" наблюдаются кадровые проблемы защиты. И если Ван Дейк и Фабиньо, по сообщениям официального сайта АПЛ, уже готовы вступить бой, то Джо Гомес и Трент Александр-Арнольд все еще находятся в лазарете. Если приплюсовать к этому дисквалификацию Милнера, то мы снова получим дыру на правом фланге обороны, которую, скорее всего, должен будет закрыть Фабиньо.

Что касается "Лестера", но не так давно подопечные Клода Пюэля победили "Манчестер Сити" и после этого "лисов" словно подменили. 5 матчей во всех турнирах – 4 поражения, 3 из которых случились в рамках АПЛ. Падение результатов стало причиной падения команды и в турнирной таблице. После 23 туров "Лестер" скатился на 9 место с 31 баллом в активе, а в случае поражения от "Ливерпуля" и вовсе рискует покинуть пределы первой десятки. Но есть и хорошие новости. Клоду Пюэлю снова доступен основной центральный защитник Харри Магуайр, который последние недели залечивал травму, а теперь готов закрывать Салаха и компанию. Если говорить о доступности кадровых резервов, то здесь ситуация "лисов" куда более приятна, чем у их "красных" коллег. На больничной койке находится только неосновной полузащитник Даниэль Амарти.

Интересные факты перед противостоянием "Ливерпуль" – "Лестер"

"Ливерпуль" и "Лестер" сыграли 25 матчей в АПЛ: "мерсесайдцы" победили 13 раз, на стороне "лисов" 7 выигрышей, в еще 5 случаях был зафиксирован ничейный исход.

"Ливерпуль" не проигрывает уже 32 домашних матча в АПЛ. Большего успеха добивался только "Манчестер Сити" в 2010 – 2012 годах – 37 домашних матчей без поражений.

Джейми Варди забил уже 7 голов "Ливерпулю". За всю историю АПЛ больше него забивали только Тьери Анри (8) и Эндрю Коул (11).

Если "Ливерпуль" победит "Лестер", то впервые с 2010 года оформит 8 домашних побед кряду в АПЛ.

Если "Лестер" проиграет "Ливерпулю", то впервые с 2017 года потерпит поражение в 3 встречах кряду в АПЛ.

Ориентировочные составы

"Ливерпуль": Алиссон – Фабиньо, Матип, Ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Хендерсон – Мане, Фирмино, Кейта – Салах.

"Лестер": Шмейхель – Симпсон, Морган, Магвайр, Чивелл – Менди, Ндиди – Перейра, Мэдисон, Олбрайтон – Варди.

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Лестер"

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Победа "Ливерпуля" оцениваются в жалкий коэффициент 1,28. На втором месте ничья – 6,3. В случае победы поставленные деньги можно умножить в 12,5 раза.

Последнее время голы "Ливерпуля" прогнозировать очень сложно: они могут выдать концерт, а могут осадить ворота соперников, но почти ничего не забить, как это было с "Брайтоном". В определении общего хода игры может помочь "Лестер". Футболисты Пюэля стабильно забивают, но при этом умудрились пропустить 8 мячей в последних 3 встречах. Очень вероятно, что планка в 3 гола будет пробита, при чем голы полетят лишь с одной стороны. Нельзя забывать, что оборона "Ливерпуля" является лучшей в лиге.

Прогноз на матч: обе команды забьют – нет (1,85)