"Ливерпуль" летом намерен избавиться от шести футболистов

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"Ливерпуль" летом намерен избавиться от шести футболистов

Руководство "Ливерпуля" планирует расстаться с шестью футболистами в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, английский клуб намерен продать вратаря Адриана, полузащитников Марко Груича и Алекса Окслейд-Чемберлена. Имена остальных игроков не разглашаются. За счет продаж футболистов "Ливерпуль" надеется получил средства на летние трансферы.

В нынешнем сезоне "Ливерпуль" занимает четвертое место в чемпионате Англии, а в 1/8 финала Лиги Чемпионов мерсисайдцы сыграют с "РБ Лейпциг".

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Не футболстов надо лишаться, а лохматого блохастого немецкого бомжа!

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