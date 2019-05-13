"Ливерпуль" лидирует в борьбе за звезду Бундеслиги

Вингер "Байера" Юлиан Брандт может продолжить карьеру в Англии, сообщает Goal.com.

По информации источника, в борьбе за перспективного немца лидирует "Ливерпуль".

"Красные" на сегодняшний день опережают дортмундскую "Боруссию", "Баварию", "Ювентус", "Реал" и "Атлетико".

Трансфер 23-летнего футболиста обойдётся потенциальному покупателю всего в 25 миллионов евро. Это сумма отступных в его контракте.

В текущем сезоне Брандт сыграл за "Байер" 42 матча, забил 9 голов и сделал 17 ассистов.

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