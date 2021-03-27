"Ливерпуль" лидирует в гонке за форвардом ПСВ

Фото инстаграм Дониэлла Малена

Нападающий ПСВ Дониэлл Мален может летом оказаться в более статусном клубе, пишет Daily Mail.

По сведениям издания, на 22-летнего футболиста претендуют "Ливерпуль", "Ювентус" и "Милан".

На сегодняшний день фаворитами в борьбе за голландца считаются "красные".

В текущем сезоне Мален сыграл за ПСВ 39 матчей, забил 23 гола и сделал 8 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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