"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:0 (обзор)

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"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча 1/4 финала Лиге Чемпионов между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" (3:0).

Видео: "Ливерпуль" - "Манчестер Сити".

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Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

Король Роналду, быстрая расправа "Ливерпуля" и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов

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