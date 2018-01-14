"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 4:3 (обзор)

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"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" - 4:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
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