"Ливерпуль" - "Манчестер Сити": чего ждать от главного английского противостояния на данный момент?

Юрген Клопп против Пепа Гвардиолы – главная тренерская дуэль современного футбола (вчера мы делали отдельный материал по этому поводу). Их поединки – это битвы тактик, где каждый специалист умело реагирует на планы другого. Последние матчи между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в рамках АПЛ не были зрелищными: тренеры минимизировали риски, играли осторожно, больше ориентировались на козыри соперника, чем на свои сильные стороны. Судьба чемпионства АПЛ сейчас очень зависит от очных матчей двух абсолютных претендентов на титул (кто бы что не говорил, но "Лестер" и "Челси" не выглядят как команды, которые могут вступить в бой с этими гигантами прямо сейчас, а им-то и придется вступать, ведь четверка сильнейших на данном этапе уже значительно оторвалась от "остальной Англии"). В прошлом сезоне "Ливерпуль" имел 7 очков гандикапа перед январским выездом на "Этихад". Тогда победил "Манчестер Сити" (вы же тоже помните этот один сантиметр, который помешал Садио Мане открыть счет в матче?). То поражение осталось единственным для "мерсисайдцев" в чемпионате, но гонку они все равно проиграли – на финише Пеп набрал на один пункт больше. "Ливерпуль" лишь смог порадоваться статусу лучшей второй командой в истории чемпионата Англии, но какой в этом смысл, если последний раз команда брала титул еще в прошлом веке. Сегодня турнирная ситуация аналогичная: Ливерпуль "везет" "Сити" 6 очков и остается непобедимым. Существует риск, что команда Клоппа вновь потеряет уверенность в своих силах после неудачи с "горожанами". Однако, нынешний "Ливерпуль" выглядит сильнее или, если угодно – более уверенно и статусно. Ну посудите сами – победы вырываются даже в самых сложных матчах, без паники и в фирменном стиле, и даже на последних минутах при проигрышном счете. И в игровом плане футбол герра Юргена работает почти безотказно. Тогда как к "Манчестер Сити" осенью есть определенные вопросы.

Сразу же стоит сказать о травмированных: у "Ливерпуля" это Матип и Шакири, а вот у горожан список набрался посерьезней: Сане, Зинченко, Ляпорт, Эдерсон, Родри и Давид Силва. Последние двое находятся под вопросом, и их появление на "Энфилде" все же возможно. В связи с этим от тренеров можно ожидать нестандартных решений в стартовых составах. Выбор Клоппа в целом прогнозируемый, но никто не удивится, если одного из центрхавов для большей надежности сыграет Милнер. Также интересно, как расположится атакующее трио "скаузеры". Точнее – кто сыграет на правом фланге: Мане или Салах. Во-первых, Мо хуже отрабатывает на оборону. Во-вторых, в последнее время смещение Садио в эту зону приводит к множеству моментов и, что самое главное, к голам. Но самая большая головная боль Клоппа – это центральные защитники. При отсутствии Матипа в стартовом составе, скорее всего, выйдет Ловрен, и это, очевидно, самый плохой исход для команды, ведь именно Ловрен являлся слабым звеном "красных" в прошлогоднем дерби против "горожан". Кроме того, хорват славен своими привозами на ровном месте, и это, конечно, совершенно не то, что нужно Клоппу. Можем предположить, что при составлении плана на игру зона Ловрена станет для Гвардиолы ключевой в контексте "загрузить любой ценой".

У Пепа значительно больше кадровых проблем, но в то же время больше опций, чтобы удивить "Энфилд". Из-за переполненного лазарета у "Манчестер Сити" есть дыры сразу на нескольких позициях. Пеп не рассчитывает на 5 футболистов стартового состава: основной вратарь, основной центрбэк, основной левый фулбэк, основной опорник и основной центрхав. Катастрофическими при этом выглядят потери Ляпорта, Родри и Давида Сильвы. Если последние двое все же не выйдут на поле, играть будет очень туго (если лысая голова Пепа не придумает что-то феноменальное). В отношении капитана все просто – Сильва остается определяющим персонажем в комбинационной игре "горожан" и имеет прекрасное взаимопонимание с Де Брюйне. Ни Бернарду Силва, ни Гюндоган, ни Фоден равноценно заменить его не способны (хотя сам Бернарду мог бы с этим поспорить, но пока реальность такова). С травмой Ляпорта "Сити" потерял лидера защиты с первым пасом. Эмерика подстраховывал Фернандиньо, но после травмы Родри экс-игрок "Шахтера" нужен на позиции "шестерки" – ставка на Гюндогана-опорника против "Ливерпуля" рискованное. Интересный вариант для "Манчестер Сити" – сыграть с тремя центрбэками (Стоунз и Отаменди готовы). Тяжелые матчи в этом сезоне для "Ливерпуля" получались именно против соперников, которые играли в 3-5-2. Александр-Арнольд и Робертсон – ключевые персонажи в игре "красных". Если "вингербэки" соперника высоко встречают их, имея за собой подстраховку, а два форварда противной команды атакуют пространство между ними и центрбэками "Ливерпуля", тогда Александр-Арнольд и Робертсон теряют в эффективности. Это сильно сказывается на атакующем потенциале "Ливерпуля". Яркими примерами могут служить матчи против "Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед".

Стоит сказать, что "Ливерпуль" находится в прекрасной форме, не проигрывает уже 43 матча на родной арене и имеет одну из лучших оборон чемпионата, уступая лишь "Лестеру". Клопп наладил отношения с фортуной (той самой, которая в разные времена влияла на устойчивость Джеррарда (пусть и не Клопп был тренером) и фэйлы Кариуса), а команда выдает 12-матчевую победную серию в АПЛ на своем поле. У "Манчестер Сити" же есть веские кадровые потери и отдельные микроэпизоды игрового кризиса, которые проявляется в избыточном количестве безадресных и непонятных навесов – именно так они попытались взять высокую и мощную защиту "Вулверхэмптона" с низкой (в прямом смысле этого слова) атакой. "Мерсисайдцы", безусловно, выглядят фаворитом матча и должны доказать этот статус на поле, вне зависимости от того, насколько эффективным будет план Клоппа, и как Гвардиола попытается остановить непобедимую красную машину. Конечно, от "черных лебедей" никто не застрахован, и повторение того самого "одного сантиметра" очень даже может быть. Тем и интересней, черт побери! А пока давайте глянем на составы, мы думаем, что на поле выйдут именно эти 22 игрока:

У "Ливерпуля": Алиссон - Александр-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум – Мане, Салах, Фирмино.

У "Манчестер Сити": Браво – Уокер, Стоунз, Отаменди, Мэнди – Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган – Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.

Приятного просмотра!