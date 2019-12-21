"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира

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"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира

"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" и стал победителем финала клубного чемпионата мира.

Победный гол в дополнительное время забил форвард Роберту Фирмину.

"Ливерпуль" - "Фламенго" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Роберту Фирмину, 99.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Мане, Салах (Шачири, 120+1), Роберту Фирмину (Ориги, 106).

"Фламенго": Диегу Алвес, Рафинья, Родригу Кайю, Мари, Виллиан (Беррио, 120), Филипе Луис, Эвертон Рибейру (Диегу, 82), Жерсон (Линколн, 102), Габриэл Барбоза, Де Арраскаэта (Витинью, 77), Бруну Энрике.

Отметим, что "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл этот трофей.

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