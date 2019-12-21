"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" в финале клубного чемпионата мира
"Ливерпуль" минимально обыграл "Фламенго" и стал победителем финала клубного чемпионата мира.
Победный гол в дополнительное время забил форвард Роберту Фирмину.
"Ливерпуль" - "Фламенго" - 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Роберту Фирмину, 99.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Мане, Салах (Шачири, 120+1), Роберту Фирмину (Ориги, 106).
"Фламенго": Диегу Алвес, Рафинья, Родригу Кайю, Мари, Виллиан (Беррио, 120), Филипе Луис, Эвертон Рибейру (Диегу, 82), Жерсон (Линколн, 102), Габриэл Барбоза, Де Арраскаэта (Витинью, 77), Бруну Энрике.
Отметим, что "Ливерпуль" впервые в своей истории выиграл этот трофей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|17
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9