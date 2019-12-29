"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ

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"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ

"Ливерпуль" минимально обыграл "Вулверхэмптон" в матче 20-го тура АПЛ.

Победный гол забил нападающий Садио Мане

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" - 1:0 (1:0)

Гол: Мане, 42.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум (Милнер, 86), Роберту Фирмину (Ориги, 86), Лаллана (Кейта, 67), Салах, Мане.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Коади, Килмен, Беннетт, Хонни Кастро, Невеш (Саисс, 58), Дендонкер (Траоре, 58), Жоау Моутинью, Винагре, Педру Нету, Жота (Хименес, 72).

После 20 туров АПЛ "Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 55 баллов.

А еще: "Ливерпуль" нацелился на форварда "Лилля"| http://soccernews.ru
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