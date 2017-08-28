"Ливерпуль" может арендовать Санчеша

"Ливерпуль" проявляет интерес к португальскому полузащитнику "Баварии" Ренату Санчешу, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб может арендовать футболиста, который ранее подал запрос о трансфере.

В услугах 20-летнего хавбека также заинтересован "Ювентус", но его переезд в Италию маловероятен.

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