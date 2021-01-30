"Ливерпуль" может арендовать защитника "Арсенала" до закрытия трансферного окна

"Ливерпуль" надеется подписать центрального защитника до закрытия трансферного окна.

По сведениям Sky Sports, мерсисайдцы рассматривают вариант с арендой защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. Альтернативный вариант - Аарон Лонг из "Нью-Йорк Ред Буллс".

Напомним, что "Ливерпуль" из-за травм потерял трех центральных защитников.

Трансферное окно в Англии закроется 1 февраля.

Читайте также: "Ливерпуль" хочет арендовать центрального защитника сборной США. | http://soccernews.ru