"Ливерпуль" может арендовать защитника "Арсенала" до закрытия трансферного окна

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"Ливерпуль" может арендовать защитника "Арсенала" до закрытия трансферного окна

"Ливерпуль" надеется подписать центрального защитника до закрытия трансферного окна.

По сведениям Sky Sports, мерсисайдцы рассматривают вариант с арендой защитника "Арсенала" Шкодрана Мустафи. Альтернативный вариант - Аарон Лонг из "Нью-Йорк Ред Буллс".

Напомним, что "Ливерпуль" из-за травм потерял трех центральных защитников.

Трансферное окно в Англии закроется 1 февраля.

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