"Ливерпуль" может арендовать защитника "Вест Хэма"

"Ливерпуль" постарается до конца зимнего трансферного окна усилить линию обороны.

Как сообщает Sky Sports, действующие чемпионы Англии нуждаются в срочном усилении защиты в связи с травмами Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа. "Мерсисайдцы" предложили "Вест Хэму" сделку об аренде их защитника Иссы Диопа. 24-летний француз может присоединиться к "Ливерпулю" до конца сезона. В соглашении также будет пункт, по которому игрока могут выкупить за € 23 млн.

Контракт футболиста с "молотобойцами" действует до 30 июня 2023 года.