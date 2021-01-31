"Ливерпуль" может арендовать защитника "Вест Хэма"

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"Ливерпуль" может арендовать защитника "Вест Хэма""Ливерпуль" постарается до конца зимнего трансферного окна усилить линию обороны.

Как сообщает Sky Sports, действующие чемпионы Англии нуждаются в срочном усилении защиты в связи с травмами Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Жоэля Матипа. "Мерсисайдцы" предложили "Вест Хэму" сделку об аренде их защитника Иссы Диопа. 24-летний француз может присоединиться к "Ливерпулю" до конца сезона. В соглашении также будет пункт, по которому игрока могут выкупить за  € 23 млн.

Контракт футболиста с "молотобойцами" действует до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Диоп сыграл 4 матча в АПЛ и не отметился результативными действиями.
Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 20 млн.

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