"Ливерпуль" может изменить стратегию на летнее трансферное окно

"Ливерпуль" может отказаться от серьёзного усиления состава в виду кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

Если летом громких подписаний "красные" не смогут себе позволить, то, скорее всего, будет пересмотрена позиция по будущему уже имеющихся футболистов.

В частности, как сообщает Liverpool Echo, в мерсисайдском клубе могут остаться Деян Ловрен, Адам Лаллана и Джердан Шакири.

Контракт хорвата с "Ливерпулем" истекает в 2021 году, англичанина - в 2020-м, швейцарца - в 2023-м.

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