"Ливерпуль" может купить Махреза для замены Коутиньо

"Ливерпуль" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает The Independent.

По сведениям издания, мерсисайдцы могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Красные" рассматривают кандидатуру алжирца в качестве замены Филиппе Коутиньо, который, скорее всего, перейдет в "Барселону". Ранее сообщалось, что "Лестер" готов продать Махреза, но хочет получить за него солидную сумму.

Альтернативной целью "Ливерпуля" является хавбек "Монако" Тома Лемар.

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