"Ливерпуль" может купить Махреза для замены Коутиньо

Теги ливерпульлестер ситирияд махрез

"Ливерпуль" может купить Махреза для замены Коутиньо

"Ливерпуль" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику "Лестера" Рияду Махрезу, сообщает The Independent.

По сведениям издания, мерсисайдцы могут приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. "Красные" рассматривают кандидатуру алжирца в качестве замены Филиппе Коутиньо, который, скорее всего, перейдет в "Барселону". Ранее сообщалось, что "Лестер" готов продать Махреза, но хочет получить за него солидную сумму.

Альтернативной целью "Ливерпуля" является хавбек "Монако" Тома Лемар.

Не пропустите: "Ливерпуль" хочет купить Облака. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Возвращение Диего Косты: "Атлетико" принимает "Хетафе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов