"Ливерпуль" может купить защитника дортмундской "Боруссии"

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"Ливерпуль" может купить защитника дортмундской "Боруссии"

"Ливерпуль" проявляет интерес к швейцарскому защитнику дортмундской "Боруссии" Мануэлю Аканджи, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры. "Ливерпуль" также интересуется сенегальским защитником "Наполи" Кулиду Кулибали, но его трансфер маловероятен из-за высокой стоимости.

В нынешнем сезоне 25-летний Аканджи провел за "Боруссию" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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