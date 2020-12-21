"Ливерпуль" может купить защитника дортмундской "Боруссии"
"Ливерпуль" проявляет интерес к швейцарскому защитнику дортмундской "Боруссии" Мануэлю Аканджи, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Клубы уже начали переговоры. "Ливерпуль" также интересуется сенегальским защитником "Наполи" Кулиду Кулибали, но его трансфер маловероятен из-за высокой стоимости.
В нынешнем сезоне 25-летний Аканджи провел за "Боруссию" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|10
|Бернли
|27
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|12
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|27
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|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18