"Ливерпуль" может купить защитника "Халла"

Защитник "Халла" Эндрю Робертсон может перейти в "Ливерпуль", сообщает The Sun.

По сведениям издания, видеть в своей команде 23-летнего шотландца хочет лично главный тренер "красных" Юрген Клопп. Сумма возможного трансфера оценивается в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне Робертсон сыграл за "Халл" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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