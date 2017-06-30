"Ливерпуль" может купить защитника "Халла"

Теги ливерпульхалл ситиэндрю робертсон

"Ливерпуль" может купить защитника "Халла"

Защитник "Халла" Эндрю Робертсон может перейти в "Ливерпуль", сообщает The Sun.

По сведениям издания, видеть в своей команде 23-летнего шотландца хочет лично главный тренер "красных" Юрген Клопп. Сумма возможного трансфера оценивается в 17 миллионов евро.

В минувшем сезоне Робертсон сыграл за "Халл" 39 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: "Ливерпуль" готов снова побить свой трансферный рекорд. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Гол Вайзера приносит сборной Германии титул чемпиона Европы среди молодежных команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов