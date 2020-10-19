"Ливерпуль" может лишиться еще одного защитника

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"Ливерпуль" может лишиться еще одного защитника

Камерунский защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип получил повреждение в матче чемпионата Англии с "Эвертоном" (2:2), сообщает журналист Пол Джойс в своем Twitter.

По данным источника, футболист прошел медицинский осмотр, который не выявил у него серьезной травмы. Впрочем, пока непонятно, сможет ли камерунец сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с амстердамским "Аяксом" (21 октября).

Напомним, что "Ливерпуль" потерял голландского защитника Вирджила ван Дейка, который получил разрыв крестообразных связок колена и, скорее всего, пропустит весь сезон.

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