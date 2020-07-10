"Ливерпуль" может надолго потерять капитана Хендерсона
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон может пропустить начало следующего сезона АПЛ.
По информации The Guardian, травма колена английского хавбека может оказаться серьёзной.
Результаты углублённого медицинского обследования 30-летнего футболиста ожидаются сегодня.
В текущем сезоне Хендерсон провёл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18