"Ливерпуль" может надолго потерять капитана Хендерсона

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"Ливерпуль" может надолго потерять капитана Хендерсона

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон может пропустить начало следующего сезона АПЛ.

По информации The Guardian, травма колена английского хавбека может оказаться серьёзной.

Результаты углублённого медицинского обследования 30-летнего футболиста ожидаются сегодня.

В текущем сезоне Хендерсон провёл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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