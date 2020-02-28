"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса

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"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса

Правительство Великобритании может приостановить чемпионат Англии из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegraph.

В Англии обеспокоены распространением эпидемии, поэтому власти хотят приостановить все спортивные мероприятия. Таким образом, все результаты нынешнего сезона АПЛ будут аннулированы.

Отметим, что "Ливерпуль" близок к тому, чтобы досрочно оформить чемпионство, обгоняя ближайшего соперника на 22 балла.

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Комментарии

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Л.К

Надо будет как в Ф1.если приостановят,распределить места по факту.что значит аннулировать,бред полный!

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Карыч
Карыч

Не верь в этот бред. Быстрее стадионы закроют, как в Италии.

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