"Ливерпуль" может не стать чемпионом Англии из-за коронавируса

Правительство Великобритании может приостановить чемпионат Англии из-за коронавируса. Об этом сообщает Telegraph.

В Англии обеспокоены распространением эпидемии, поэтому власти хотят приостановить все спортивные мероприятия. Таким образом, все результаты нынешнего сезона АПЛ будут аннулированы.

Отметим, что "Ливерпуль" близок к тому, чтобы досрочно оформить чемпионство, обгоняя ближайшего соперника на 22 балла.

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