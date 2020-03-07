"Ливерпуль" может оформить чемпионство в матче с "Манчестер Сити"

"Ливерпуль" близок к тому, чтобы досрочно оформить чемпионство.

Как сообщает Sky Sports, для того, чтобы стать чемпионами "красным" необходимо победить в трех играх. В ближайших трёх турах "Ливерпуль" сыграет против "Эвертона", "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити".

Однако потери очков "горожан" могут еще приблизить чемпионство мерсисайдцев.

Напомним, что "Ливерпуль" не выигрывал чемпионат Англии с 1990 года.

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