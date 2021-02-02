"Ливерпуль" может отдать Минамино в аренду

Атакующий хавбек "Ливерпуля" Такуми Минамино может временно сменить клубную прописку.

По информации The Athletic, ведутся переговоры между "мерсисайдцами" и "Саутгемптоном" об аренде японца.

Обсуждение соглашения находится в продвинутой стадии, но пока не завершено.