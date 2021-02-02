"Ливерпуль" может отдать Минамино в аренду

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"Ливерпуль" может отдать Минамино в арендуАтакующий хавбек "Ливерпуля" Такуми Минамино может временно сменить клубную прописку.

По информации The Athletic, ведутся переговоры между "мерсисайдцами" и "Саутгемптоном" об аренде японца.

Обсуждение соглашения находится в продвинутой стадии, но пока не завершено.

Напомним, 26-летний полузащитник, который может сыграть и в атакующей тройке, перешел в "Ливерпуль" из "Зальцбурга" 1 января 2020 года. За это время он выходил на поле в футболке клуба в 31 матче во всех турнирах и смог забить 4 гола.

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