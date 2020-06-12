"Ливерпуль" может отпраздновать чемпионство на парковке возле стадиона "Эвертона"
Если "Ливерпуль" станет победителем АПЛ по итогам 30-го тура, то чемпионский кубок команда получит в логове принципиального соперника.
Дело в том, что в 30-м туре Премьер-лиги "красные" сыграют на выезде с "Эвертоном", и при определённых условиях подопечные Юргена Клоппа возьмут золото на стадионе "ирисок".
При таком сценарии празднование может состояться во временном сооружении на автостоянке возле арены "Гудиссон Парк".
Напомним, что "Ливерпуль", если обойдется без форс-мажора, станет чемпионом Англии впервые за 30 лет.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18