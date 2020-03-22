"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"

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"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Барселоны" и "Реала"

"Ливерпуль" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Наполи" Фабиану Руису, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, английский клуб хочет приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 80 миллионов евро. На покупке хавбека настаивает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что на игрока активно претендуют "Барселона" и "Реал". Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Баварии".

В нынешнем сезоне 23-летний Руис провел за "Наполи" 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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