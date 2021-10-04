"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Баварии"

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"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Баварии"

Фото: твиттер Карима Адейеми/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к немецкому нападающему "Ред Булл Зальцбург" Кариму Адейеми, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением форварда в зимнее трансферное окно. Австрийцы оценивают игрока в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Адейеми входит в сферу интересов "Баварии".

В нынешнем сезоне 19-летний Адейеми провел за "Ред Булл Зальцбург" 16 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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