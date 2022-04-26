"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Реала"

Фото: твиттер Орельена Тчуамени/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к полузащитнику "Монако" Орельену Тчуамени, сообщает Foot Mercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Главным претендентом на хавбека является "Реал", но "Ливерпуль" готов сделать ему более выгодное предложение.

В нынешнем сезоне 22-летний Тчуамени провел за "Монако" 47 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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