"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Зенита"

"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Удинезе" Родриго Де Паулю, сообщает Tuttoudinese.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Впрочем, "Удинезе" хочет получить за игрока не менее 40 миллионов. Также Де Пауль входит в сферу интересов "Интера" и "Милана".

Прошлым летом хавбеком интересовался "Зенит", но российский клуб не сумел договориться по его трансферу.

26-летний Де Пауль в нынешнем сезоне провел за "Удинезе" 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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