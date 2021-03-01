"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Зенита"

Теги ливерпульзенит санкт-петербургудинезеродриго де паультрансферы

"Ливерпуль" может перехватить трансферную цель "Зенита"

"Ливерпуль" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Удинезе" Родриго Де Паулю, сообщает Tuttoudinese.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30 миллионов евро. Впрочем, "Удинезе" хочет получить за игрока не менее 40 миллионов. Также Де Пауль входит в сферу интересов "Интера" и "Милана".

Прошлым летом хавбеком интересовался "Зенит", но российский клуб не сумел договориться по его трансферу.

26-летний Де Пауль в нынешнем сезоне провел за "Удинезе" 25 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Клопп рассказал о трансферных планах "Ливерпуля" на лето. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов