"Ливерпуль" может подписать форварда "Вест Хэма"

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"Ливерпуль" может подписать форварда "Вест Хэма"

Фото: инстаграм Боуэна\Автор неизвестен

Форвард лондонского "Вест Хэма»" Джаррод Боуэн может сменить клубную прописку, сообщает GiveMeSport.

По информации источника, английский нападающий попал в сферу интересов "Ливерпуля".

Напомним, что "Вест Хэм" приобрел футболиста у "Халл Сити" в январе 2020 года за 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Боуэн сыграл 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 11 результативных передач.

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