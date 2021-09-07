"Ливерпуль" может подписать полузащитника "Реала"

Теги реал мадридмарко асенсиоливерпуль

"Ливерпуль" может подписать полузащитника "Реала"Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

"Ливерпуль" проявляет интерес к испанскому атакующему хавбек мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Как сообщает Todofichajes, "красные" намерены совершить подписание футболиста в январе, в зимнее трансферное окно.

Напомним, что контракт Асенсио "Реалом" рассчитан до 3 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Марко сыграл в 48 матчах за королевский клуб, в клуб забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

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