"Ливерпуль" может потерять основного вратаря

Бельгийский голкипер Симон Миньоле может покинуть "Ливерпуль", сообщает La Derniere Heure.

По сведениям издания, вратарь недоволен тем, что главный тренер команды Юрген Клопп в последнее время оставляет его в запасе. Если ситуация не изменится, то он задумается об ходе. Интерес к нему проявляют клубы из Англии, Италии и Германии.

В этом сезоне 30-летний Миньоле провел за "Ливерпуль" 22 матча во всех турнирах и пропустил 30 голов.

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