"Ливерпуль" может потерять основного вратаря

Теги ливерпульсимон миньоле

"Ливерпуль" может потерять основного вратаря

Бельгийский голкипер Симон Миньоле может покинуть "Ливерпуль", сообщает La Derniere Heure.

По сведениям издания, вратарь недоволен тем, что главный тренер команды Юрген Клопп в последнее время оставляет его в запасе. Если ситуация не изменится, то он задумается об ходе. Интерес к нему проявляют клубы из Англии, Италии и Германии.

В этом сезоне 30-летний Миньоле провел за "Ливерпуль" 22 матча во всех турнирах и пропустил 30 голов.

Не пропустите: Джан: "Я не подписывал контракт ни с одним клубом, так как думаю только о футболе". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов