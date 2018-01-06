"Ливерпуль" может потратить вырученные с продажи Коутиньо средства на звезду "Барселоны"

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"Ливерпуль" может потратить вырученные с продажи Коутиньо средства на звезду "Барселоны"Английский "Ливерпуль" уже работает над тем, каким образом потратить 150 миллионов евро, которые будут выручены с продажи полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону", информирует испанская пресса.

Так, одним из вариантов расходования указанной суммы "красными" рассматривается возможность подписания форварда "сине-гранатовых" Луиса Суареса. В стане мерсисайдского клуба рассчитывают, что уругваец вполне будет готов сменить команду следующим летом, если на его место каталонский гранд приобретет у мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Напомним, "Ливерпуль" может купить Махреза на замену Коутиньо. | soccernews.ru

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