"Ливерпуль" может пожертвовать Фирмино ради Салаха и Мане

Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен

"Ливерпуль" может продать бразильского нападающего Роберто Фирмино, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб готов пожертвовать бразильцем, чтобы иметь финансовую возможность продлить контракты с африканскими форвардами Мохамедом Салахом и Садио Мане. Стоит отметить, что контракты всех трех игроков истекают летом 2023 года.

В прошлом сезоне 29-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач.

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