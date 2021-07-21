"Ливерпуль" может пожертвовать Фирмино ради Салаха и Мане
Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен
"Ливерпуль" может продать бразильского нападающего Роберто Фирмино, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английский клуб готов пожертвовать бразильцем, чтобы иметь финансовую возможность продлить контракты с африканскими форвардами Мохамедом Салахом и Садио Мане. Стоит отметить, что контракты всех трех игроков истекают летом 2023 года.
В прошлом сезоне 29-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 48 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал девять результативных передач.
Не пропустите: "Ливерпуль" близок к продлению контракта с основным вратарем. | http://soccernews.ru
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|Астон Вилла
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