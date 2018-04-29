"Ливерпуль" может принять предложение "Реала" по Салаху

"Ливерпуль" может принять предложение мадридского "Реала" по лидеру своих атак Мохамеду Салаху.

Согласно предположениям испанской прессы, "красные" будут не против отпустить египтянина на "Сантьяго Бернабеу", если в обратном направлении они получат вингера "сливочных" Лукаса Васкеса и устраивающую их сумму компенсации за своего игрока.

Напомним, "Реал" готов включить Васкеса в сделку по Салаху. | soccernews.ru