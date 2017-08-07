"Ливерпуль" может приобрести Лансини в случае ухода Коутиньо

"Ливерпуль" нашел возможную замену хавбеку Коутиньо, который может перебраться в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, речь идет о полузащитнике "Вест Хэма" Мануэле Лансини. Напомним, что "Барселона" собирается предложить за Коутиньо более ста миллионов евро.

В прошлом сезоне Лансини провел 39 матчей, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

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