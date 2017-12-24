"Ливерпуль" может приобрести вратаря ПСЖ

"Ливерпуль" проявляет интерес к немецкому вратарю ПСЖ Кевину Траппу, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен купить голкипера в зимнее трансферное окно. Видеть его в составе команды хочет лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп. Сам Трапп не прочь сменить клуб ради выступления в Премьер-лиге.

В этом сезоне 27-летний Трапп провел за ПСЖ всего 3 матча.

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