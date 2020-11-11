"Ливерпуль" может приобрести защитника в ближайшее время
"Ливерпуль" собирается приобрести защитника в ближайшее время, сообщает инсайдер Пол Джойс в своем Twitter.
По данным источника, боссы английского клуба обратятся к руководству английской Премьер-лиги с просьбой о получении специального разрешения на подписание игрока на позицию центрального защитника до открытия зимнего трансферного окна.
Дело в том, что "Ливерпуль" из-за травм потерял центральных защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.
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|Команда
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|О
|1
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
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|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18