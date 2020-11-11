"Ливерпуль" может приобрести защитника в ближайшее время

"Ливерпуль" собирается приобрести защитника в ближайшее время, сообщает инсайдер Пол Джойс в своем Twitter.

По данным источника, боссы английского клуба обратятся к руководству английской Премьер-лиги с просьбой о получении специального разрешения на подписание игрока на позицию центрального защитника до открытия зимнего трансферного окна.

Дело в том, что "Ливерпуль" из-за травм потерял центральных защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

Не пропустите: "Ливерпуль" стал очередным претендентом на Алабу. | http://soccernews.ru