"Ливерпуль" может приобрести защитника в ближайшее время

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"Ливерпуль" может приобрести защитника в ближайшее время

"Ливерпуль" собирается приобрести защитника в ближайшее время, сообщает инсайдер Пол Джойс в своем Twitter.

По данным источника, боссы английского клуба обратятся к руководству английской Премьер-лиги с просьбой о получении специального разрешения на подписание игрока на позицию центрального защитника до открытия зимнего трансферного окна.

Дело в том, что "Ливерпуль" из-за травм потерял центральных защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. 

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