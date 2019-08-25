"Ливерпуль" может продать Салаха

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"Ливерпуль" может продать Салаха

"Ливерпуль" готов продать египетского нападающего команды Мохамеда Салаха через год, сообщает Calciomercato. 

По сведениям издания, в английском клубе считают, что летом 2020 года будет идеальная возможность получить максимальную сумму за египтянина. Интерес к форварду проявляют "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

27-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года. Всего он провел за клуб 109 матчей во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 30 результативных передач.

Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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