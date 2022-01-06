"Ливерпуль" может продать защитника в "Уотфорд"

Теги уотфордливерпульнатаниел филлипстрансферы

"Ливерпуль" может продать защитника в "Уотфорд"

Фото: инстаграм Натаниела Филлипса/Автор неизвестен

"Уотфорд" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" Натаниелу Филлипсу, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, "шершни" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Ливерпуль" оценивает игрока в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Филлипс провел за "Ливерпуль" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Лацио" может подписать форварда "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет

Количество футболистов "Манчестер Юнайтед", недовольных Рангником, растет

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов