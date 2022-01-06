"Ливерпуль" может продать защитника в "Уотфорд"

Фото: инстаграм Натаниела Филлипса/Автор неизвестен

"Уотфорд" проявляет интерес к защитнику "Ливерпуля" Натаниелу Филлипсу, сообщает Football Insider.

По сведениям источника, "шершни" рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. "Ливерпуль" оценивает игрока в 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Филлипс провел за "Ливерпуль" четыре матча и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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