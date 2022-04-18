"Ливерпуль" может продлить контракт с Мане

Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен

"Ливерпуль" в ближайшее время может подписать новое соглашение с сенегальским нападающим Садио Мане, сообщает журналист издания Fichajes.net Экрем Конур.

По информации источника, мерсисайдский клуб уже начал вести переговоры как с самим футболистом, так и с его представителями и окружением.

Отмечается, что "Ливерпуль" планирует, что новый контракт нападающего будет рассчитан до лета 2025 года.

Текущее соглашение действует до 2023 года.

В нынешнем сезоне Мане сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил 18 мячей.

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