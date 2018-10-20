"Ливерпуль" может продлить контракт со Старриджем

"Ливерпуль" может продлить контракт с нападающим Дэниелом Старриджем, сообщает The Sun.

По сведениям издания, руководство и тренерский штаб "красных" приятно удивлены игрой 29-летнего футболиста в этом сезоне, поэтому проявили заинтересованность в пролонгации сотрудничества.

По условиям нового соглашения Старридж будет зарабатывать 8,25 миллионов евро в год.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Ливерпуль" 9 матчей и забил 4 гола. Его действующий контракт с мерсисайдским клубом истекает летом 2019 года.

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