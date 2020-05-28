"Ливерпуль" может провести домашние матчи АПЛ на нейтральных стадионах

Власти Великобритании могут обязать "Ливерпуль" провести домашние игры АПЛ на нейтральных стадионах.

По сведениям The Times, это связано с обеспокоенностью властей тем, что на ключевых матчах сезона, например с участием "Ливерпуля", фанаты будут собираться около стадиона, нарушая правила социального дистанцирования.

Отметим, в текущем сезоне "Ливерпулю" осталось принять четыре поединка - против "Кристал Пэлас", "Астон Виллы", "Бернли" и "Челси".

За 9 туров до конца "Ливерпуль" лидирует в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.

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