"Ливерпуль" может провести домашние матчи АПЛ на нейтральных стадионах

Теги ливерпуль

"Ливерпуль" может провести домашние матчи АПЛ на нейтральных стадионах

Власти Великобритании могут обязать "Ливерпуль" провести домашние игры АПЛ на нейтральных стадионах.

По сведениям The Times, это связано с обеспокоенностью властей тем, что на ключевых матчах сезона, например с участием "Ливерпуля", фанаты будут собираться около стадиона, нарушая правила социального дистанцирования.

Отметим, в текущем сезоне "Ливерпулю" осталось принять четыре поединка - против "Кристал Пэлас", "Астон Виллы", "Бернли" и "Челси".

За 9 туров до конца "Ливерпуль" лидирует в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на 25 очков.

Читайте также: В Великобритании подсчитали число умерших от коронавируса после матча "Ливерпуль" - "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

АПЛ представила предварительный формат расписания игр

АПЛ представила предварительный формат расписания игр

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов