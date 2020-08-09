"Ливерпуль" может расстаться с Кейта ради трансфера Тьяго

"Ливерпуль" не оставляет попыток приобрести испанского полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантару, сообщает Kicker.

По сведениям издания, ради трансфера испанца английский клуб может продать гвинейского хавбека Наби Кейта, так как на него не слишком рассчитывает главный тренер Юрген Клопп.

В нынешнем сезоне 25-летний Кейта провел за "Ливерпуль" 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. На счету 29-летнего Алькантары три забитых мяча и две голевые передачи в 37 поединках.

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