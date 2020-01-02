"Ливерпуль" может усилиться двумя футболистами "Норвича"

"Ливерпуль" претендует сразу на двух игроков "Норвича", сообщает The Athletic.

По информации источника, в сфере интересов "красных" оказались левый защитник Джамаль Льюис и хавбек Эмилиано Буэндия.

Тренерский штаб мерсисайдцев видит в североирландском фулбеке дублёра для Энди Робертсона. Что касается аргентинского атакующего полузащитника, то он должен добавить креатива средней линии "скаузеров".

При этом "Ливерпуль" не намерен форсировать события и планирует заняться этими трансферами не раньше лета.

Рыночная стоимость Льюиса оценивается в 12 миллионов евро, а Буэндии - в 18 миллионов.

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