"Ливерпуль" может усилиться экс-защитником "Зенита"

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"Ливерпуль" может усилиться экс-защитником "Зенита"

"Ливерпуль" активно ищет варианты усиления центра обороны в связи с потерей на длительный срок Вирджила ван Дейка.

По информации Fichajes, усилить защиту "красных" может бывший игрок "Зенита" Эсекьель Гарай.

34-летний аргентинец летом покинул "Валенсию" и сейчас является свободным агентом, поэтому сможет подписать контракт с новым клубом вне трансферного окна.

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