"Ливерпуль" может усилиться защитником "Торино"

Центральный защитник "Торино" Глейсон Бремер стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает Corriere Granata.

По информации источника, "красные" контактируют с туринским клубом касательно возможного перехода 23-летнего бразильца.

Напомним, что "Ливерпуль" хочет усилить оборону в январе в связи с эпидемией травм.

В текущем сезоне Бремер сыграл за "Торино" 12 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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