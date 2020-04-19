"Ливерпуль" может в два раза снизить цену на Шакири

"Ливерпуль" намерен избавиться от вингера Джердана Шакири.

Как сообщает Football Insider, ранее мерсисайцы хотели выручить с продажи 28-летнего швейцарца не менее 32 миллионов евро, однако сейчас, в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса, клуб готов запросить за своего игрока в два раза меньше.

Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Шакири принял участие в 10 играх, в которых забил один гол.

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