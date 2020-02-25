"Ливерпуль" может выиграть АПЛ меньше, чем через месяц

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"Ливерпуль" может выиграть АПЛ меньше, чем через месяц

"Ливерпуль" продолжает уверенно идти к первому за 30 лет титулу чемпиона Англии.

"Красные" набрали 79 очков в 27 турах АПЛ и опережают "Манчестер Сити" на 22 балла.

Таким образом, команда Юргена Клоппа может выиграть Премьер-лигу менее, чем через месяц, а если быть точнее 21 марта.

"Ливерпулю" нужно одержать четыре победы, чтобы гарантированно стать чемпионами, вне зависимости от результатов конкурентов.

Ближайшие соперники мерсисайдцев - "Уотфорд" (в гостях), "Борнмут" (дома), "Эвертон" (в гостях) и "Кристал Пэлас" (дома).

Если "Сити" в течение этого периода будет терять очки, то "Ливерпуль" может забрать вожделенный титул ещё раньше.

Не пропустите: "Ливерпуль" повторил два рекорда чемпионата Англии. | http://soccernews.ru
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