"Ливерпуль" может выиграть АПЛ в марте
"Ливерпуль" может установить рекорд АПЛ по самому раннему чемпионству.
"Красным" для победы в Премьер-лиге осталось выиграть шесть матчей.
Таким образом, команда Юргена Клоппа имеет шансы взять вожделенный титул уже 21 марта.
По итогам 25 туров "Ливерпуль" опережает идущий вторым "Манчестер Сити" на 22 очка.
Пока звание самого раннего чемпиона Англии принадлежит "Манчестер Юнайтед" (14 апреля 2001 года).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18