"Ливерпуль" может выиграть АПЛ в марте

"Ливерпуль" может установить рекорд АПЛ по самому раннему чемпионству.

"Красным" для победы в Премьер-лиге осталось выиграть шесть матчей.

Таким образом, команда Юргена Клоппа имеет шансы взять вожделенный титул уже 21 марта.

По итогам 25 туров "Ливерпуль" опережает идущий вторым "Манчестер Сити" на 22 очка.

Пока звание самого раннего чемпиона Англии принадлежит "Манчестер Юнайтед" (14 апреля 2001 года).

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