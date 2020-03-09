"Ливерпуль" может выиграть первое за 30 лет чемпионство уже 21 марта

Поражение "Манчестер Сити" от "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче приблизило чемпионство "Ливерпуля".

Для вожделенной победы в АПЛ "красным" осталось выиграть всего два поединка. Ближайшие соперники - "Эвертон" и "Кристал Пэлас".

Если команда Юргена Клоппа наберёт максимальное количество очков, то станет чемпионом уже 21 марта.

"Ливерпуль" близок к первому титулу за 30 лет. Мерсисайдцы не брали золотые медали с 1990 года.

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