"Ливерпуль" может выиграть первое за 30 лет чемпионство уже 21 марта

Теги ливерпуль

"Ливерпуль" может выиграть первое за 30 лет чемпионство уже 21 марта

Поражение "Манчестер Сити" от "Манчестер Юнайтед" в воскресном матче приблизило чемпионство "Ливерпуля".

Для вожделенной победы в АПЛ "красным" осталось выиграть всего два поединка. Ближайшие соперники - "Эвертон" и "Кристал Пэлас".

Если команда Юргена Клоппа наберёт максимальное количество очков, то станет чемпионом уже 21 марта.

"Ливерпуль" близок к первому титулу за 30 лет. Мерсисайдцы не брали золотые медали с 1990 года.

Не пропустите: Стерлинг поделился мыслями о возможной победе "Ливерпуля" в АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Смородская назвала договорной матч с участием "Локомотива"

Смородская назвала договорной матч с участием "Локомотива"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов